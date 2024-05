Theater unter freiem Himmel hat seinen Reiz. Während manches Haus traditionell stets am gleichen Ort spielt, werden anderswo neue Lokalitäten in Szene gesetzt.

Görlitz - Kreuzfahrtschiff vor dem Kaisertrutz: das Gerhart-Hauptmann-Theater verwandelt den zentralen Platz an der einstigen Kanonenbastion in Görlitz für seine diesjährige Freilichtinszenierung in eine Bühne. An diesem Samstag feiert dort das Erfolgs-Musical „Anything Goes“ von Cole Porter Premiere. Das Theater verspricht „eine aberwitzige Show voller Humor, mitreißender Tanz- und Stepnummern sowie großartiger Musik“. Bis zum 7. Juli wird das Broadway-Stück aufgeführt, in dem sich eine bunt zusammengewürfelte Reisegesellschaft auf die Überfahrt von New York nach London begibt.

Beim Sommertheater in Görlitz wurden in der Vergangenheit immer wieder andere Orte bespielt, 2023 etwa der alte Güterbahnhof. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen hat dagegen einen angestammten Platz für seine alljährlichen Inszenierungen unter freiem Himmel. Im Hof der Ortenburg kommt in diesem Jahr das Stück „Spuk unterm Riesenrad - Jetzt ist Bautzen dran“ heraus. Intendant Lutz Hillmann wird dabei seine eigene freie Bühnenbearbeitung der Buchvorlage von C. U. Wiesner inszenieren. Nach Theaterangaben sollte mit vielen lokalen Bezügen der Geschichte gerechnet werden, in der Hexe, Riese und Rumpelstilzchen aus der Geisterbahn ausbrechen. Premiere ist am 6. Juni.