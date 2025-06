Sonnencreme nicht vergessen: Ob beim Hurricane oder an der Küste – das Wochenende in Niedersachsen wird heiß. In der Nacht zum Montag drohen Schauer und Gewitter

Hannover - Am Samstag bleibt zunächst sonnig und sehr warm bis heiß. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden im Binnenland bis zu 32 Grad erreicht, auf den Inseln immerhin bis 28 Grad. Der Wind bleibt schwach, in der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 18 bis 14 Grad ab, örtlich auch auf rund 10 Grad.

Der Sonntag beginnt erneut mit viel Sonne. Laut DWD zieht im Tagesverlauf von Westen her jedoch zunehmend Bewölkung auf – begleitet von gewittrigen Schauern. Zuvor steigen die Temperaturen nochmals auf heiße 30 bis 35 Grad, an der Küste auf bis zu 29 Grad. Zum Abend hin frischt der Wind auf und dreht auf westliche Richtungen.

In der Nacht zum Montag überqueren teils kräftige Schauer und Gewitter die Region ostwärts. Besonders an der Nordsee kommt es zu starkem Regen. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 16 Grad. Am Montag zeigt sich das Wetter dann wechselhaft mit zeitweiligen Schauern und örtlichen Gewittern. Die Temperaturen erreichen maximal 25 Grad im Landesinneren, an der See bleibt es mit rund 20 Grad deutlich kühler. Der Wind weht mäßig bis frisch, mit stürmischen Böen an der Küste.