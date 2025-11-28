Bei einem Sonderparteitag des BSW in Sachsen-Anhalt will die Partei den Kurs für den Landtagswahlkampf festlegen. Im Fokus stehen auch personelle Fragen nach Kritik aus mehreren Kreisverbänden.

Die Partei wurde erst vor einem Jahr gegründet - jetzt gibt es Streit im Vorstand. (Archivbild)

Burg - Im parteiinternen Streit des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen-Anhalt soll am Samstag ein Sonderparteitag in Burg über die Weichenstellungen für den anstehenden Landtagswahlkampf entscheiden.

Zuletzt hatten drei Kreisverbände Teilen der Parteiführung „destruktives Verhalten“ vorgeworfen. Es liegt daher ein Abwahlantrag gegen Teile des Vorstands vor.

Der BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt wurde erst im September 2024 gegründet. Es hat nach eigenen Angaben rund 600 Mitglieder.