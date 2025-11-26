weather wolkig
Ein Extra-Termin im Landtag: Noch im Dezember soll es eine Sondersitzung des Parlaments zum Thema Bürokratieabbau geben. Geplant ist auch eine Regierungserklärung.

Von dpa 26.11.2025, 12:47
Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl hat eine Sondersitzung des Landtags zum Thema Bürokratieabbau angekündigt. (Archivbild)
Erfurt - Nach Vorstellungen der CDU-Fraktion soll es im Dezember ein Sonderplenum zum Thema Bürokratieabbau geben. Das kündigte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl bei der Landespressekonferenz in Erfurt an. Geplant sei die Sondersitzung des Landtags am 10. Dezember. Dann soll es auch eine Regierungserklärung geben, sagte Bühl.