Sondersitzungen zu Magdeburg-Anschlag am 30. Dezember

Berlin - Der Bundestags-Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium für die Nachrichtendienste wollen sich am kommenden Montag in Sondersitzungen mit dem tödlichen Anschlag von Magdeburg befassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus dem Bundestag.

Das geheim tagende Kontrollgremium trifft sich den Angaben zufolge um 10 Uhr, die Sitzung des Innenausschusses soll im Anschluss wahrscheinlich um 12 oder 12.30 Uhr beginnen. Beide Sitzungen sollen in Präsenz stattfinden.