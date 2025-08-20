In Erfurt wird ein 61-Jähriger mutmaßlich von der Sonne geblendet. Er prallt gegen ein parkendes Fahrzeug - der Abend endet für ihn im Krankenhaus.

Erfurt - Ein Autofahrer ist in Erfurt mit einem Lkw kollidiert und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war am Dienstagabend in der Löbervortadt unterwegs gewesen, wie die Polizei erklärte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte den Mann die tiefstehende Sonne geblendet haben, woraufhin er gegen das am Straßenrand geparkte Fahrzeug prallte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.