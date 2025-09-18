Zwischen Regenschirm und Sonnenbrille: Niedersachsen und Bremen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter. Am Wochenende steigen die Temperaturen, doch auch Gewitter sind möglich.

Von Sonne bis Gewitter - der Spätsommer zeigt sich von seiner launischen Seite. (Symbolbild)

Hannover - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es am Donnerstag überwiegend bewölkt, zeitweise mit Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad bei starkem, teils böigem Wind.

Am Freitag scheint im Bergland die Sonne, nördlich des Mittellandkanals ist es zunächst trüb mit Sprühregen. Später lockert es auf. Die Temperaturen liegen bei 22 Grad an der Küste und 28 Grad in Südniedersachsen. Nachts bleibt es meist klar und trocken, örtlich bildet sich Frühnebel.

Samstags ist es im Nordwesten wechselnd bewölkt, später ziehen Schauer oder Gewitter auf. Die Temperaturen reichen von 22 Grad auf den Inseln über 26 Grad in Bremen bis zu 28 Grad in Braunschweig. Nachts ziehen Wolken und Regen auf, örtlich auch Gewitter. Der Sonntag bleibt wechselhaft mit zeitweiligem Regen. An der See werden 18 Grad erreicht, im Raum Göttingen bis zu 24 Grad.