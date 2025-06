Nur gelegentlich trüben Wolken in den nächsten Tagen das strahlende Sommerwetter in der Hauptstadtregion. Dabei kratzen die Werte an der 30-Grad-Marke, bevor es wieder etwas abkühlt.

Ruhiges Sommerwetter setzt sich auch in den nächsten Tagen in Berlin und Brandenburg fort. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Sonne und sommerliche Temperaturen dominieren die Aussichten für Berlin und Brandenburg. Dabei kühlt es zum Ende der Arbeitswoche leicht ab, Regen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dabei erst einmal nicht in Sicht. Am Dienstag ist es leicht bewölkt. Ein leichter Wind streicht bei 24 bis 27 Grad über Berlin und Brandenburg. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Werte auf bis zu 12 Grad ab.

Auch am Mittwoch und Donnerstag ändert sich kaum etwas an dem ruhigen Sommerwetter. Bei maximal 28 Grad wechseln sich am Mittwoch Sonne und Wolken ab. Dabei haben die Wolken mitunter die Oberhand. Am Donnerstag wird es wieder etwas kühler bei 19 bis 23 Grad und die Sonne dominiert den Himmel wieder.