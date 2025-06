Sommerlich und stellenweise heiß: Die nächsten Tage bringen warmes Wetter mit Temperaturen von zum Teil über 30 Grad mit sich. Bis zum Wochenende soll es dabei größtenteils trocken bleiben, am Samstag könnten dann aber erste Gewitter aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte.

Während am Donnerstag im Norden und Osten die Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad liegen, wird es im Südwesten am Oberrhein sogar bis zu 33 Grad warm. Am Freitag klettern die Temperaturen dort sogar auf 36 Grad. Auch in der Nacht auf Samstag dürfte es im Westen und Südwesten um die 20 Grad warm bleiben. Im südwestlichen Bergland kann es am Freitag tagsüber vereinzelt gewittern, ansonsten bleibt es aber trocken.

Im Westen am Wochenende Regen und Gewitter

Das Wochenende startet im Westen dann mit Regen und teils kräftigen Gewittern - im Osten wird es am Samstag stattdessen wahrscheinlich sonnig und trocken mit schwülheißen Temperaturen von 29 bis 35 Grad.

Auch am Sonntag sollen die Temperaturen im Osten laut DWD gebietsweise die 30-Grad-Marke knacken. Vereinzelt gibt es besonders im Südosten aber auch kräftige Gewitter und Schauer - zum Teil unwetterartig. Im Westen wird es dann wieder etwas kühler und zunehmend niederschlagsfrei.