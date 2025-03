Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf frühlingshaft mildes Wetter freuen. Auch die nächsten Tage wird es warm und sonnig. Die Nächte bleiben kühl.

Sonne und strahlend blauer Himmel in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Wetter lädt in Sachsen-Anhalt zum Frühlingsspaziergang ein. „Heute strahlt vom blauen Himmel das Maximum des astronomisch möglichen Sonnenscheins auf das Land“, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Temperaturen klettern auf 15 bis 18 Grad. Im Harz bleibt es mit 13 bis 15 Grad etwas frischer.

Nachts ziehen ein paar Wolken auf und es kühlt deutlich ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und minus 3 Grad. Vor allem in Tälern und Senken kann es frostig werden. Am Freitag wird es wieder sonnig und warm mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Werte auf 3 bis minus 3 Grad.

Auch das Wochenende verspricht zwischen Saale und Elbe sonnig warmes Frühlingswetter mit bis zu 17 Grad. Zwischendurch sind ein paar Wolken am Himmel.