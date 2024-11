In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen gibt es gebietsweise Nebel. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am ersten Tag des Wochenendes auf Sonne und Wolken einstellen. Zunächst ist der Himmel meist stark bewölkt, doch im Tagesverlauf lockert es von Süden her auf und am Nachmittag gibt es für längere Zeit Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zum Abend bedecken wieder vermehrt Wolken den Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad.

In der Nacht auf Sonntag gibt es zeitweise verbreitet Dunst-, Nebel- oder Hochnebelbildung. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus drei Grad. Vielerorts gibt es leichten Frost zwischen null und minus drei Grad. In Bodennähe kündigt der DWD vor allem im Süden Brandenburgs leichten Frost bei um die minus fünf Grad an.

Der Sonntag startet teils bedeckt und zunächst neblig-trüb. Im Tagesverlauf gibt es jedoch stellenweise Auflockerungen. Es bleibt verbreitet trocken bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad.