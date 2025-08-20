Heute bleibt es in Berlin und Brandenburg meist trocken und angenehm warm – die Waldbrandgefahr steigt aber wieder etwas an.

In Berlin und Brandenburg bleibt es heute freundlich bei bis zu 27 Grad. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg freundlich. Neben Sonnenschein ziehen auch einige Wolken durch, Regen bleibe aber aus, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen von Nord nach Süd auf 22 bis 27 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad.

Am Donnerstag erwarten die Wetterexperten einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei 22 bis 25 Grad. Auf dem Weg zum Wochenende wird es kühler und wolkiger: Am Freitag erreichen die Temperaturen noch 19 bis 21 Grad, am Samstag dann nur noch 17 bis 19 Grad. Dabei sind auch einzelne Regentropfen möglich.

Erhöhte Waldbrandgefahr

Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums hat sich die Waldbrandgefahr etwas erhöht. Im Großteil des Landes gilt derzeit die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr), lediglich im Landkreis Oder-Spree gilt noch die niedrigere Stufe 2.