Sonne und zeitweise Wolken: Bis zu 28 Grad in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Viel Sonnenschein und einzelne Wolkenfelder bestimmen die Wetterlage in Sachsen-Anhalt am Mittwoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag zunächst mit einem wolkenlosen Himmel. Im Tagesverlauf ziehen von Westen zeitweise Wolkenfelder auf, Regen wird nicht erwartet. Auf dem Brocken treten Sturmböen mit bis zu 65 bis 85 Kilometer pro Stunde auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad, im Harz zwischen 20 und 24 Grad. Nachts wird es leicht bewölkt und trocken. Auf dem Brocken bleibt der Wind stürmisch - bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad, im Harz bis 10 Grad.

Der Donnerstag beginnt anfangs mit wenigen Wolken am Himmel, im Verlauf des Tages verdichtet sich die Wolkendecke. Zwischen Harz und Burgenland kommt es zu örtlichen Schauern, ansonsten bleibt es trocken. Auf dem Brocken treten weiterhin stürmische Böen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, im Harz zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Freitag halten sich die Wolken am Himmel, dabei klingen die letzten Schauer ab. Es kühlt auf Werte zwischen 10 und 14 Grad ab.