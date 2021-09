Sonne, Wolken und Schauer in Hessen erwartet

Offenbach - Das Wochenende beginnt in Hessen mit wechselhaftem Wetter. Am Freitagvormittag zeigt sich der Himmel vielerorts bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In Nord- und Mittelhessen wird Sprühregen erwartet. Zum Nachmittag lockert es vor allem in der Region Bergstraße auf und bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad.

Der Samstag beginnt laut DWD-Vorhersage mit etwas Nebel, später wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Dazu werden Temperaturen bis 25 Grad erreicht.

Auch am Sonntag bleibt es zunächst trocken, in der zweiten Tageshälfte ziehen von Südwesten her Schauer und Gewitter auf. Lokal kann es Starkregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zu Montag zieht der Regen dann nach Nordosten ab.