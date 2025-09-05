Nach einem wolkigen Start mit Regen bringt das Wochenende in Berlin und Brandenburg bis zu 25 Grad und heiteres Spätsommerwetter.

Berlin - Temperaturen von bis zu 25 Grad und Sonnenschein: Der Spätsommer zeigt sich in Berlin und Brandenburg am Wochenende vielerorts von seiner besten Seite.

Der Freitag beginnt mit vielen Wolken, Starkregen und einem geringen Gewitterrisiko, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag lockert die Wolkendecke auf, die Sonne kommt raus – einzelne Schauer und kurze Gewitter mit Windböen seien möglich. Die Temperaturen erreichen 20 bis 22 Grad. In der Nacht fallen sie auf 13 bis 10 Grad.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Osten Brandenburgs ist es zeitweise stark bewölkt. Am Nachmittag und am Abend kann es einzelne Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad. In der Nacht fallen sie auf 11 bis 7 Grad. Am Sonntag wird es heiter, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 23 bis 25 Grad.