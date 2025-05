Berlin und Potsdam - Auf leicht wechselhaftes Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Nach einem sonnigen Start in den Tag und vielerorts Frost ziehen im Laufe des Tages vom Norden her Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Großteil der Region bleibe es bei Temperaturen von bis zu 17 Grad trocken, an einigen Orten sei jedoch mit etwas Regen zu rechnen. Auf einen ganztags heiteren Himmel können sich die Menschen in der Niederlausitz freuen.

In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu drei Grad, in Bodennähe sogar auf bis zu minus einem Grad - mit vereinzeltem, nächtlichem Frost ist daher weiterhin zu rechnen.

Ähnlich zum Dienstag verhält sich das Wetter auch am Mittwoch: Teils wird es sonnig, teils ist der Himmel eher bedeckt. Bei einer unveränderten Höchsttemperatur von 17 Grad bleibt es den Tag über trocken. Auch in der Nacht auf Donnerstag ist leichter Frost möglich.