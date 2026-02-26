Das Frühlingswetter bleibt in Berlin und Brandenburg auch in Richtung Wochenende bestehen. Nur vereinzelt gibt es auch mal Regen. Wo es am wärmsten wird.

Berlin/Potsdam - Menschen in Berlin und Brandenburg können sich mit Blick auf das Wochenende weiterhin auf viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Auch wenn der Donnerstag stellenweise laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch neblig und mit tiefen Wolken beginnt und bei minus 1 Grad sogar noch leichter Frost auftritt, lösen sich die Wolken am Vormittag dann auf.

Danach kommt neben dünnen Schleierwolken die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht zu Freitag kommen die Wolken zurück. Die Temperaturen fallen auf 3 bis 7 Grad. Lokal kann es zu Nebel kommen, die Wetterexperten erwarten aber keinen Regen.

Sonne am Freitag, Wolken am Samstag

Auch der Freitag wird laut DWD sonnig. Die Temperaturen steigen sogar etwas weiter bis auf 14 Grad in der Uckermark und 18 Grad im restlichen Land an. Erst am Abend ziehen Wolken auf, die in der Nacht etwas Regen mit sich bringen. Der Süden bleibt derweil trocken.

Die Wolken ziehen auch am Samstag nicht gänzlich ab, gerade im Norden ist es laut DWD teils stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad bleibt es dennoch meist trocken. Erst in der Nacht fallen die Temperaturen wieder etwas mehr auf 3 bis 5 Grad.