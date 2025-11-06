In Berlin und Brandenburg zeigt sich der Herbst mit Sonne am Tag und Frost in der Nacht.

In Berlin und Brandenburg wird es in den nächsten Tagen sonnig. (Symbolfoto)

Berlin/Potsdam - In den kommenden Tagen bleibt es sonnig in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es heute wenig Wolken und viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf fünf bis null Grad ab. Auch Bodenfrost sei möglich.

Am Freitagmorgen erwartet der DWD vereinzelt Nebel. Im Laufe des Tages solle es aber erneut viel Sonnenschein geben. Die Höchsttemperaturen sollen neun bis 14 Grad betragen.