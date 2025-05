Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen startet der Tag mit trockenem und sonnigem Wetter. Es gibt nur einige lockere Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen im Seewind sind frisch, dort gibt es kaum 15 Grad. Anderorts liegen die Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See später frischer bis starker Nordwest- bis Nordwind.

In der Nacht zu Freitag bleibt es laut DWD oft klar, nur an der See ziehen dichte Wolken auf. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 3 Grad. Auf den Inseln bleibt es mit 9 Grad deutlich milder. Zum Freitagmorgen hin kann es besonders in der Osthälfte lokal leichten Frost in Bodennähe geben. Am Samstag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter, später am Tag kann es Schauer geben.