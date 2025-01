Das Wetter in Brandenburg und Berlin lädt am Sonntag zu einem Winterspaziergang ein. Zwar wird es kalt - aber der Wetterdienst kündigt auch viel Sonnenschein an.

Der Wetterdienst kündigt Sonnenschein und einstellige Temperaturen in Berlin und Brandenburg an. (Symbolbild)

Potsdam - Ein kalter, aber sonniger Tag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der morgendliche Nebel löst sich am Vormittag auf und macht Platz für viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Tag startet frostig. Später steigen die Temperaturen auf drei Grad im Norden Brandenburgs, auf bis zu acht Grad in der Niederlausitz und in Berlin auf bis zu sechs Grad - tolles Wetter für einen winterlichen Spaziergang.

Nachts zieht lokal wieder Nebel auf und es kühlt auf null bis minus drei Grad ab. Der Montag startet heiter, Wolken gibt es nachmittags und abends vor allem in der Mitte und im Nordwesten von Brandenburg. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen bei null bis minus drei Grad zunehmend Wolken auf. Der Dienstag wird den Meteorologen zufolge trüb, erst am Nachmittag und Abend gibt es stellenweise Auflockerungen. Im Vergleich zu den Vortagen wird es mit null bis drei Grad etwas kälter.