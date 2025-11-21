weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  3. Wetter: Sonniges Wochenende in Berlin und Brandenburg

Eisige Nächte und sonnige Tage: Am Wochenende erwartet Berlin und Brandenburg viel Sonne, aber Temperaturen bis minus 8 Grad.

Von dpa 21.11.2025, 06:12
Die Sonne zeigt sich am Wochenende in Berlin und Brandenburg immer wieder. (Archivbild)
Die Sonne zeigt sich am Wochenende in Berlin und Brandenburg immer wieder. (Archivbild) Christophe Gateau/dpa

Potsdam - Ein kaltes, aber sonniges Wochenende steht Berlin und Brandenburg bevor. Am heutigen Freitag wechseln sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sonne und Wolken ab, die Höchstwerte liegen bei 1 bis 3 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf minus 4 bis minus 8 Grad ab, örtlich kann es glatt werden.

Am Samstag bleibt es heiter bis wolkig bei ähnlichen Höchstwerten. In der Nacht zu Sonntag sinken laut DWD die Temperaturen erneut auf minus 4 bis minus 8 Grad. Der Sonntag zeigt sich überwiegend sonnig und bleibt mit 1 bis 3 Grad kalt.