Die Sonne zeigt sich am Wochenende in Berlin und Brandenburg immer wieder. (Archivbild)

Potsdam - Ein kaltes, aber sonniges Wochenende steht Berlin und Brandenburg bevor. Am heutigen Freitag wechseln sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sonne und Wolken ab, die Höchstwerte liegen bei 1 bis 3 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf minus 4 bis minus 8 Grad ab, örtlich kann es glatt werden.

Am Samstag bleibt es heiter bis wolkig bei ähnlichen Höchstwerten. In der Nacht zu Sonntag sinken laut DWD die Temperaturen erneut auf minus 4 bis minus 8 Grad. Der Sonntag zeigt sich überwiegend sonnig und bleibt mit 1 bis 3 Grad kalt.