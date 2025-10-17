Leipzig - Wer einen Herbstspaziergang in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen machen möchte, sollte dieses Wochenende nutzen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet insbesondere am Samstag mit viel Sonne. Sachsen-Anhalt dürfte die meiste Sonne abbekommen, aber auch in Sachsen und Thüringen klart es im Tagesverlauf auf, so der DWD. Demnach betragen die Höchstwerte neun bis zwölf Grad, im Bergland kann es etwas kühler werden.

Die Nacht zum Sonntag könnte laut DWD weit verbreiteten Frost mit sich bringen. Die Temperaturen fallen dann auf Tiefstwerte von ein bis minus vier Grad, bodennah sogar bis zu minus fünf Grad. Am Sonntag werden vor allem in Thüringen mehr Wolken erwartet, es bleibt aber etwa in Ostsachsen überwiegend heiter und insgesamt trocken, so der DWD. Ein Tiefdruckgebiet bringt in der kommenden Woche wechselhaftes Wetter und Regen mit sich, dafür dürften jedoch die Temperaturen ansteigen und die Nächte frostfrei bleiben, hieß es weiter.