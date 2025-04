Berlin - Social-Media-Star Sophia Thiel (30) ist wieder verliebt - in einen Berliner Polizisten. Wie sie „Bild“ sagte, lernte sie ihren neuen Freund über die Dating-App Tinder kennen. Ihr Management bestätigte die Beziehung.

Auf Tinder habe sie jemanden gesucht, dem sie „auch so auf der Straße hätte begegnen können. Also keiner dieser Männer, den man nur auf super-exklusiven Promi-Partys trifft.“ Bodenständigkeit und ein normaler Job seien ihr wichtig gewesen. Im Februar - fünf Monate nach dem ersten Treffen - zogen die beiden zusammen.

„Es hat gleich Klick gemacht. Weil wir uns sofort stundenlang in die Augen schauen konnten und – auf eine ganz eigene Weise – nach kürzester Zeit schon super intensiv verbunden waren. Das habe ich noch nie mit einem Mann erlebt“, schwärmt die Youtuberin. 2024 nahm sie an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil.

Auch Kinder seien schon zur Sprache gekommen. „Wir haben da ein absolut ähnliches Wertesystem. Auch für ihn kommt es im Leben darauf an, eine eigene Familie zu haben. Also: Er ist ready – und jetzt kommt es drauf an, wann ich ready bin“, so die 30-Jährige bei „Bild“.