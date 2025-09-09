Das Bundesgesundheitsministerium arbeitet an Reformen der Gesundheitspolitik. Neben Änderungen in der Krankenhauslandschaft kann sich Staatssekretär Sorge auch etwas anderes vorstellen.

Magdeburg/Berlin - Mehr Wettbewerb zwischen den Krankenkassen will der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Tino Sorge (CDU). Die Krankenkassen könnten dann unterschiedliche Tarife anbieten, sagte der Magdeburger CDU-Politiker der „Magdeburger Volksstimme“. „Versicherte wären dann in der Lage zu entscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen.“ Sorge will damit mehr Eigenverantwortung der Versicherten und einen zielgenaueren Einsatz der Versichertengelder.