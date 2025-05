Dresden - Die beiden Gründerinnen des musikalischen Sozialprojektes „Musaik“, Luise Börner und Deborah Oehler, werden mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will ihnen die Auszeichnung am 22. Mai im Barockschloss Delitzsch verleihen, teilte das Projektteam mit.

„Luise Börner und Deborah Oehler öffnen Kindern die Welt der Musik und des gemeinsamen Musizierens. Mit ihrem Projekt 'Musaik – Grenzenlos musizieren' bieten sie jungen Menschen nicht nur die kostenfreie Nutzung eines Instruments, sondern auch eine musikalische Ausbildung“, hieß es zur Begründung. Mehr als 100 Kinder aus über 20 Herkunftsländern hätten bei ihnen bereits Streich- und Blasinstrumente gelernt und in Konzerten mitgewirkt.

„Musaik“ entstand 2017 nach dem Vorbild von „El Sistema“ in Venezuela. Es gibt Kindern ärmerer Familien kostenlos Unterricht und Instrumente. Luise Börner hatte „El Sistema“ in abgewandelter Form in Peru erlebt und in Dresden aufgebaut. Viele der Kinder stammen aus Flüchtlingsfamilien. Das Projekt wird auch von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unterstützt.