Apolda - CDU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn wird am Mittwoch (ab 17.30 Uhr) beim politischen Aschermittwoch der CDU in Apolda erwartet. Er springt für den ursprünglich eingeplanten Kanzler Friedrich Merz ein, der stattdessen in Rheinland-Pfalz auftritt. Die Veranstaltung sei „der größte Stammtisch Thüringens und Ostdeutschlands“, teilte die Thüringer CDU im Vorfeld mit. Neben Spahn sind auch Reden von Ministerpräsident Mario Voigt und dem Kreisvorsitzenden der CDU Weimarer Land, Hannes Raebel, geplant. Friedrich Merz war vor zwei Jahren zuletzt zu Besuch in Apolda - damals noch als Oppositionsführer im Bundestag.