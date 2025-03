Berlin/Duisburg - Nur sechs Tage nach dem Pokal-Duell um Platz 3 treffen Spandau 04 und der Duisburger SV 1898 in der Wasserball-Bundesliga erneut aufeinander. Nach dem 21:9-Erfolg am vergangenen Samstag gehen die Berliner als klarer Favorit in das Playoff-Viertelfinale nach dem Modus Best-of Three. Das erste Spiel am Samstag (16.00 Uhr) wird in Duisburg ausgetragen, eine Woche später ist Spandau dann Gastgeber für das Rück- und eventuell Entscheidungsspiel.

Mit zwei Siegen erreicht man das Halbfinale, in dem der Gewinner aus der Viertelfinalpaarung zwischen dem OSC Potsdam und White Sharks Hannover wartet, die ebenfalls am Samstag in Hannover beginnt.

Neukölln Außenseiter gegen ASC Duisburg

Im dritten Viertelfinale des Playoff-Starts empfängt Außenseiter SG Neukölln am Samstag den Pokalfinalisten ASC Duisburg, der am Wochenende danach ein- oder zweimal Heimrecht hat. Das vierte Viertelfinale zwischen Hauptrunden-Gewinner Waspo Hannover und der SV Ludwigsburg, die sich in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte, geht kampflos an die Niedersachsen, die damit bereits fix im Halbfinale stehen.