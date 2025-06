München - Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente blickt voller Vorfreude auf das Duell mit Portugals Superstar Cristiano Ronaldo im Finale der Nations League. Der 40-Jährige sei für viele Menschen ein Vorbild, sagte da la Fuente vor der Partie am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in München. Er bewundere den Offensivmann. „Es ist ein Segen, gegen Portugal und einen Fußballer anzutreten, der eine Ära und ein Vermächtnis geprägt hat.“

Die Spanier gehen favorisiert ins Duell mit den Portugiesen um den fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo. Nach dem Gewinn der Nations League 2023 und der EM 2024 können sie den dritten Titel binnen kurzer Zeit einfahren.

Halbfinale eine „Hommage an den Fußball“

Große Hoffnungen ruhen bei den Spaniern auf Jungstar Lamine Yamal. De la Fuente erklärte zum wiederholten Mal, wie ruhig der 17-Jährige vom FC Barcelona all den Rummel um seine Person aufnehme. „Er geht normal damit um. Das macht ihn so besonders“, sagte der Coach.

Beim spektakulären 5:4 im Halbfinale gegen Frankreich am Donnerstag traf Yamal doppelt. „Historisch“ und eine „Hommage an den Fußball“ sei das Spiel in Stuttgart gewesen, meinte da la Fuente rückblickend. Natürlich sei es grundsätzlich aber sein Ziel, weniger Gegentore zu kassieren.