Madrid/Leverkusen - Nach dem angekündigten Abschied von Meistertrainer Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen sind sich spanische Medien sicher, dass der 43-Jährige zu Real Madrid wechseln wird. „Die Operation "Xabi Alonso zu Real Madrid" ist angelaufen“, schrieb die in Sachen Real Madrid stets besonders gut informierte Sportzeitung „Marca“.

Der Baske habe mit der Ankündigung, die Werkself zu verlassen, nun den ersten Schritt in diese Richtung vollzogen. Die Zeitung „Sport“ berichtete, Alonso habe Real bereits sein Ja-Wort gegeben, um Carlo Ancelotti zu beerben. Dieser solle demnach Nationaltrainer in Brasilien werden. „As“ schrieb, die Rückkehr von Alonso zu Real Madrid, diesmal als Trainer, scheine mit dem Abschied von Bayer Leverkusen näher denn je zu sein.

Alonsos Zeit als Trainer der Rheinländer sei die „erfolgreichste in der Geschichte Bayer Leverkusens“ gewesen, wie es sie „so noch nie gegeben“ habe, schrieb „Marca“. Die Zeitung hob hervor, wie positiv sich Alonso über seine Zeit bei Leverkusen geäußert habe. „Ich habe mit den Spielern und dem Team gesprochen – mit allen, die in diesen unvergesslichen drei Jahren dabei waren“ wurde er zitiert. „Jetzt ist es an der Zeit, diesen Moment mit den Fans in diesem Stadion zu erleben, das mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ich bin zutiefst dankbar. Ich glaube, wir können stolz auf das sein, was wir erreicht haben.“