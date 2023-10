Spanisch: Vierthäufigste Sprache an Sachsen-Anhalts Schulen

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Halle (Saale) - Spanisch war im vergangenen Schuljahr die vierthäufigste Fremdsprache an Sachsen-Anhalts Schulen. 8457 Schülerinnen und Schüler lernten im Schuljahr 2022/23 Spanisch, teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Montag mit. Häufiger wurden Englisch, Französisch und Russisch gewählt.

Mit rund 6846 Kindern und Jugendlichen besuchte der Großteil der Spanischlernenden demnach ein Gymnasium (81 Prozent). Außerdem lernten 45 Kinder bereits in der Grundschule die Fremdsprache.

In den vergangenen Jahren hat die Teilnahme am Spanischunterricht laut Statistikamt deutlich zugenommen. Besonders groß war der Zuwachs an Grundschulen, Sekundarschulen und Integrierten Gesamtschulen.