Halle - In Sachsen-Anhalt läuft die Spargelernte fast überall an. Im vergangenen Jahr ernteten die Spargelbauern allerdings die geringste Menge seit der Jahrtausendwende. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, lag die Erntemenge 2022 mehr als ein Drittel unter der durchschnittlichen Menge der vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum wurden durchschnittlich 2108 Tonnen Spargel in Sachsen-Anhalt geerntet. 2022 waren es den Angaben zufolge nur 1376 Tonnen. Somit habe jeder Einwohner in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 630 Gramm Spargel aus heimischer Produktion verzehren können.

In Sachsen-Anhalt bauten 32 Betriebe im Jahr 2022 Spargel an. Das Hauptanbaugebiet lag im Landkreis Stendal.