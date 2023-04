Beelitz - Die Beelitzer Spargelbauern haben am Donnerstag den Auftakt der Saison gefeiert und eine neue Spargelkönigin gekrönt. Nun soll an allen 14 Höfen der Region das Gemüse bis zum 24. Juni geerntet werden, wie die Stadt mitteilte. Am Johannistag wird traditionell der letzte Spargel gestochen.

Die 17 Jahre alte Charlotte Schmidt ist die neue Botschafterin für die Spargelregion. In langer Robe mit Schärpe gekleidet, trat sie am Donnerstag ihr Amt als Spargelkönigin an. Schon ihre Mutter sei 2000 Spargelkönigin gewesen, erzählte die angehende Immobilienkauffrau zum Beginn ihrer neuen Aufgabe in Beelitz. Sie ist die 26. Spargelkönigin, und es sollen noch viele Botschafterinnen folgen. Beim Spargel solle an der Tradition auf alle Fälle festgehalten werden, sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs.

Die Region ist das größte Spargel-Anbauregion in Brandenburg mit etwa 1500 Hektar und mehreren Tausend Saisonarbeitern. Die landwirtschaftlichen Betriebe kämpfen derzeit auch mit teils billigerer Importware und hoffen, dass sich in dieser Saison keine Kaufzurückhaltung beim Spargel bemerkbar macht.

Die heimischen Spargelbauern, die weiter auf mildes Wetter hoffen, werben mit Regionalität, kurzen Lieferwegen und der Frische des Gemüses, das als gesund und kalorienarm gilt. Bei der Saisoneröffnung am Donnerstag kreierte Starkoch Ralf Zacherl auf der Freilichtbühne im Beelitzer Stadtpark ein Gericht mit gebratenem Spargel.