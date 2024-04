Beelitz - In der Region rund um Beelitz ist am Donnerstag die Spargelsaison eröffnet worden. Auf einem der größten Höfe der Region werde schon seit etwa zehn Tagen gestochen, sagte eine Sprecherin des Spargelhofs Klaistow am Donnerstag. Der frühe Beginn sei ein Segen für die Landwirte und verspreche eine gute Ernte.

Unter anderem möglich gemacht hätten das die außergewöhnlich hohen Temperaturen im März, führte die Sprecherin aus. Der Monat hatte in Deutschland einen Temperaturrekord gebracht. Das Temperaturmittel betrug 7,5 Grad und lag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes damit 4 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Diese guten Bedingungen seien beim Spargel sichtbar, sagte die Sprecherin. Die Saison sei fulminant gestartet. „Wir haben schon jetzt ausreichend und können Supermärkte und Stände beliefern.“ Aktuell ernteten die Spargelstecher allein in Klaistow mitunter etwa 100 Tonnen pro Tag. Das sei ein sehr guter Wert, so die Sprecherin. Die weißen Stangen, die unter Folien wachsen, sind eine Spezialität in der Region um Beelitz und gelten als Delikatesse.

Der Spargelhof Klaistow rechnet mit Preisen wie im vergangenen Jahr. Demnach kostet das Kilogramm zwischen 6 und 15 Euro. Insbesondere zu Beginn der Saison seien die Preise verhältnismäßig hoch, fielen aber häufig im Laufe der Ernteperiode.

Laut Statistik-Amt fuhren die Spargelhöfe im vergangenen Jahr die zweitgrößte Erntemenge seit 1991 ein: 22.200 Tonnen Spargel. Nur 2018 wurde mit 23.200 Tonnen noch mehr geerntet. Spargel ist den Angaben zufolge weiter die bedeutendste Gemüsekultur in Brandenburg. Allerdings verringerte sich die Erntefläche um 200 Hektar auf 3500 Hektar.