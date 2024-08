Cottbus - Aufsteiger FC Energie Cottbus ist mit einer späten Niederlage in die 3. Fußball-Liga gestartet. Die Lausitzer verloren am ersten Spieltag durch einen Treffer in der Nachspielzeit gegen Arminia Bielefeld 1:2 (0:0). Cottbus hatte zuletzt in der Saison 2018/19 in der 3. Liga gespielt.

Phil Halbauer sorgte in der 42. Minute für den Führungstreffer der Gastgeber. Louis Oppie (68.) glich für die insgesamt spielbestimmenden Gäste aus Bielefeld aus. Maximilian Großer traf in der Nachspielzeit zum Siegtreffer (90.+2).

Wollitz in Dresden gesperrt

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz sah wegen Reklamierens unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff erst die Gelbe Karte und danach glatt Rot von Schiedsrichter Tom Bauer aus Mainz. Wollitz ist damit im nächsten Spiel am Freitag bei Dynamo Dresden gesperrt.

Mittelstürmer Timmy Thiele konnte trotz einer am Donnerstag bei einem Zusammenprall im Training erlittenen Kopfverletzung mitwirken. Vor 12.596 Zuschauern standen mit Henry Rorig und Tolcay Cigerci zwei Neuzugänge in der Startelf von Wollitz.

Torwartfehler bringt Führung

Energie Cottbus war zunächst auf Sicherheit bedacht und überließ Bielefeld viel Ballbesitz. Großartige Chancen konnten sich die Gäste allerdings nicht erspielen. Dafür profitierte Phil Halbauer bei seinem Tor von einem Torwartfehler. Bielefelds Keeper Jonas Kersken ließ den Flachschuss durchrutschen.

Cottbus setzte in der Folgezeit auf schnelle Konter. Tolcay Cigerci hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit bei einsetzendem Dauerregen zwei Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. In der 61. Minute klatschte ein Schuss des Bielefelders Kaito Mizuta an die Latte, kurz danach traf erneut Tolcay Cigerci (62.) den Pfosten.

Bielefeld drängte nach dem Ausgleich durch Louis Oppie (68.) auf den Siegtreffer und traf noch zwei Mal das Aluminium, ehe Maximilian Großer die Ostwestfalen in der Nachspielzeit doch noch zum Sieg schoss.