Nach stürmischen Tagen zeigt sich der Norden von seiner freundlichen Seite. Es gibt Sonne satt und es herrscht T-Shirt-Wetter. Regen ist frühestens Samstagabend zu erwarten.

Hamburg/Hannover - Die Menschen im Norden können heute und morgen spätsommerliche Wärme genießen, bevor das Wetter wieder unbeständiger wird. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge lockert es im Tagesverlauf auf, nach teils trübem Start setzt sich die Sonne durch. In Hamburg und Niedersachsen werden bis zu 28 Grad erwartet, in Bremen und Braunschweig sogar um die 30 Grad. An der Küste bleibt es mit rund 21 Grad etwas frischer.

Der Wind, der in den vergangenen Tagen für stürmisches Wetter gesorgt hatte, lässt am Freitag spürbar nach. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar, gebietsweise bildet sich Frühnebel.

Am Samstag geht es zunächst sonnig und warm weiter, mit Temperaturen von 26 bis 28 Grad in Mecklenburg-Vorpommern und bis zu 30 Grad in Niedersachsen. Gegen Abend ziehen von Westen her Schauer und Gewitter auf, die sich in der Nacht zum Sonntag weiter ausbreiten.

Der Sonntag zeigt sich deutlich wechselhafter: Regen, Schauer und einzelne Gewitter bestimmen das Wetter, dazu kühlt es etwas ab – an der Küste auf 19 Grad, im Binnenland auf Werte um 24 Grad.