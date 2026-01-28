Die Zahl der Spatzen in Thüringens Gärten sinkt laut Nabu deutlich. Welche Gründe hinter dem Rückgang stecken und welche Vogelarten sonst gezählt wurden.

Jena - Spatzen, Amseln und Blaumeisen werden in Thüringen weniger gesichtet. Auffallend sei vor allem der Rückgang der Sperlinge in den heimischen Gärten und Parks, teilte der Naturschutzbund Thüringen (Nabu) nach der diesjährigen Zählaktion von Wintervögeln mit. Seien im vergangenen Jahr im Freistaat noch 7,20 Haussperlinge pro Garten gezählt worden, seien es jetzt nur noch 6,28 gewesen. Die Gründe für das Schwinden der Spatzen sei vielfältig. Dazu gehörten etwa der Nahrungsmangel und der Brutplatzverlust durch ständig steigenden Flächenverbrauch sowie industrielle Landwirtschaft.

Laut Nabu wurden in diesem Jahr 94.707 Vögel in 2.678 Gärten und Parks in Thüringen gezählt. Die Liste der häufigsten Wintervögel führt trotz des deutlichen Rückgangs nach wie vor der Haussperling an - gefolgt von Kohlmeise, Blaumeise, Amsel und Feldsperling. Häufiger angetroffen als im Jahr zuvor wurden zum Beispiel Rotkehlchen, Schwanzmeisen und Zaunkönige.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion zu der am zweiten Januarwochenende aufgerufen worden war. In Thüringen haben den Angaben nach mehr als 4.300 Menschen bei Schnee und Eis die Vögel in Gärten, Parks oder Balkonen beobachtet und gezählt. Die Fachleute erhoffen sich dadurch Erkenntnisse über langfristige Veränderungen in der Vogelwelt. Die nächste Vogelzählung ist mit der „Stunde der Gartenvögel“ vom 8. bis 10. Mai geplant.