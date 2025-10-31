Zwickau - Spaziergänger haben in einem Waldstück bei Zwickau eine tote Schlange gefunden. Nach Angaben der Polizei könnte es sich dabei um eine Königspython handeln. Das Tier habe neben einem Terrarium gelegen. Die Feuerwehr sei zur Tiernotrettung alarmiert worden, habe aber nur den Tod des Tieres feststellen können. Es sei davon auszugehen, dass die Schlange bereits leblos am Fundort abgelegt worden sei. Königspythons sind ungiftige Würgeschlangen.