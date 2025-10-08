Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um einen menschlichen Knochen. Was hat die Polizei jetzt vor?

Die Polizei will nun herausfinden, ob der Knochen zu einem Vermissten gehört. (Symbolbild)

Winsen/Luhe - Einen mutmaßlich menschlichen Knochen haben Spaziergänger an der Luhe gefunden. Sie entdeckten den Knochen bereits Mitte September an dem Fluss in Winsen (Luhe) südlich von Hamburg, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag suchten Beamte nun erneut im Bereich eines alten E-Werks nach Knochen.

Taucher, Einsatzkräfte mit Sonarbooten und Spürhunden fanden aber nichts. Der gefundene Knochen wird unterdessen untersucht. Die Beamten suchen nach Hinweisen, die mit Informationen über vermisste oder unbekannte Tote übereinstimmen.