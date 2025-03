Oranienburg - Einen Tresor hat eine Frau bei einem Wald-Spaziergang in Oranienburg gefunden. In dem aufgebrochenen Safe lagen Dokumente, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Der Tresor, den die Spaziergängerin am Dienstag fand, stammt demnach aus einem Einfamilienhaus, in das Unbekannte eingebrochen waren.

Die Täter hatten laut Polizei die Scheiben der Haustür eingeschlagen und sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht. Unklar blieb zunächst, ob neben den Dokumenten noch andere Dinge im Tresor gelagert waren und ob die Täter weitere Dinge aus dem Haus stahlen.