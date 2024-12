Hannover - SPD-Generalsekretär Matthias Miersch will erneut als Direktkandidat in der Region Hannover in den Bundestag einziehen. Die SPD-Mitglieder im Wahlkreis Hannover-Land II nominierten den 55-Jährigen in Barsinghausen einstimmig mit 90 Stimmen.

Miersch ist seit gut zwei Monaten Generalsekretär der SPD. In dieser Funktion verantwortet er die Vorbereitung und Durchführung des SPD-Bundestagswahlkampfs. Den Wahlkreis Hannover-Land II hat Miersch seit 2005 bereits fünf Mal gewonnen, teils mit nur wenigen Prozentpunkten vor der CDU.