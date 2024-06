Juliane Kleemann, Vorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt, und Andreas Schmidt, Vorsitzender der SPD in Sachsen-Anhalt, zeigen den Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und FDP.

Magdeburg - Die sachsen-anhaltischen SPD-Landesvorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt sind enttäuscht über das Wahlergebnis der Sozialdemokraten bei der Europawahl. „Das Signal der Wählerinnen und Wähler ist klar: Sie erwarten von der SPD Kampfgeist für soziale Sicherheit, für wirtschaftliche Stärke und für ein Europa ohne Rechtsruck“, erklärten sie am Sonntagabend. „Das heutige Wahlergebnis liegt unter unseren Erwartungen und ist für uns sehr enttäuschend.“ Bundesweit liegt die SPD nach Hochrechnungen von ARD und ZDF bei 13,9 bis 14 Prozent, in Sachsen-Anhalt deutet sich ein einstelliges Ergebnis an.