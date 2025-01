Hannover - Der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis True ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Er sei in der Nacht auf Sonntag einer schweren Krebserkrankung erlegen, teilte die SPD Diepholz mit. „Mit Dennis verlieren wir einen engagierten Kämpfer für die Sozialdemokratie und einen guten Freund“, sagte Fraktionschef Grant Hendrik Tonne laut einer Mitteilung. „Sein viel zu früher Tod reißt eine große Lücke.“

Nach Angaben der SPD-Fraktion wurde True am 3. Dezember 1988 in Delmenhorst geboren. Demnach trat er 2014 in die SPD ein und wurde 2018 Vorsitzender der SPD in Stuhr. 2022 sei er als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis 40 (Syke) in den Landtag eingezogen.

Der SPD zufolge war der Wirtschaftsinformatiker und Softwareentwickler medienpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.