In einem Jahr wählen die Sachsen-Anhalter einen neuen Landtag. Die Parteien bringen ihre Spitzenkandidaten in Position. Jetzt entscheidet die SPD.

Quedlinburg - Bei einem Parteitag in Quedlinburg soll Wissenschaftsminister Armin Willingmann als SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 gewählt werden. Der Landesvorstand hatte den 62-Jährigen einstimmig vorgeschlagen. Zum Parteitag wird auch der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil erwartet.

Willingmann ist stellvertretender Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Er stammt ursprünglich aus Dinslaken in Nordrhein-Westfalen. Vor seiner politischen Karriere war er bis 2016 Rektor der Hochschule Harz. Danach wechselte er in die Politik und war bis 2021 Minister für Wirtschaft und Wissenschaft. Seitdem ist er für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt zuständig.