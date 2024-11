Das BSW und die SPD starten nach ersten Sondierungen nun in die Koalitionsverhandlungen. Auf ihrem möglichen Weg zu einer Brandenburger Regierung wollen die Beteiligten kein „Spektakel“.

BSW und SPD wollen in Brandenburg am Montag mit den Koalitionsverhandlungen beginnen.

Potsdam - Die Brandenburger Sozialdemokraten um Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und das Bündnis Sahra Wagenknecht starten am Montag (10.00 Uhr) mit ihren Koalitionsverhandlungen. Zunächst soll die Hauptgruppe mit Mitgliedern beider Parteien in der SPD-Geschäftsstelle in Potsdam zusammenkommen. Beide Parteien verhandeln hinter verschlossenen Türen und gaben sich vor dem Auftakt bedeckt. „Wir machen keine Show-Spektakel-Sachen“, sagte der Brandenburger SPD-Generalsekretär David Kolesnyk.

Das Ziel, nach der Landtagswahl im September eine rot-lila Regierungskoalition zu schmieden, ist ein Novum in Deutschland: Das Anfang des Jahres gegründete BSW ist erstmals im Landtag vertreten. Dagegen stellt die SPD seit 1990 den Regierungschef in Brandenburg.