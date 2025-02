Tonne führt die SPD im Landtag seit November 2022 an. (Archivbild)

Hannover - Die SPD im niedersächsischen Landtag hat ihren Fraktionsvorstand gewählt. Mit 100 Prozent wurde der Fraktionsvorsitzende und frühere Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Amt bestätigt, wie die SPD mitteilte. „Das deutliche Votum ist eine klare Bestätigung für die gute Arbeit der engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion und Ansporn, die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen“, sagte Tonne.

Der Parlamentarische Geschäftsführer Wiard Siebels erhielt bei der Abstimmung knapp 93 Prozent der Stimmen. Darüber hinaus bestätigte die Fraktion die stellvertretenden Vorsitzenden Christoph Bratmann, Immacolata Glosemeyer, Silke Lesemann, Stefan Politze, Uli Watermann und Sebastian Zinke und die Vorstandsmitglieder Thordies Hanisch, Karin Logemann, Ulf Prange, Philipp Raulfs, Claudia Schüßler und Annette Schütze.

„Wir wollen auch in der zweiten Halbzeit dieser Wahlperiode Niedersachsen besser machen“, sagte Tonne. Seine Partei steht nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl vor einem Umbruch – auch in Niedersachsen? Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte an, die niedersächsische SPD werde ihren Teil dazu beitragen, die Konsequenzen zu ziehen und das Fundament für ein Comeback der Sozialdemokraten zu legen.