Erfurt - Die Thüringer SPD-Fraktion schlägt vor, pflegende Angehörige beim Staat anzustellen und so monatlich finanziell zu entlohnen. Das Konzept wollen die Sozialdemokraten am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Landtags (Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr) diskutieren. Es sieht vor, dass in Vollzeit pflegende Angehörige bis zu 1400 Euro netto im Monat bekommen sollen. Durch eine Anstellung in einer landeseigenen Gesellschaft sollen sie finanziell und sozialversicherungsrechtlich abgesichert werden, erklärte die SPD-Gesundheitspolitikerin Cornelia Klisch vorab. „Im Rahmen des Modellversuchs, der in der nächsten Legislatur durchgeführt werden soll, werden wir bis zu 500 pflegende Angehörige anstellen“, so Klisch.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Wie im neu gewählten Parlament dann die Mehrheitsverhältnisse sind, ist völlig offen.