Hannover - Nach zehn Jahren als Intendant setzt Ingo Metzmacher in diesem Jahr zur Eröffnung der Kunstfestspiele Herrenhausen nach eigenen Worten auf ein „würdiges Spektakel“ - mit 50 Klavieren. Eine „gewaltige Klangwelle“ werde so erzeugt, sagte er vor Beginn seiner letzten Ausgabe als Festspielintendant in Hannover. Alle Instrumente seien „ein bisschen gegeneinander verstimmt, in der Summe entstehen unglaubliche Schwingungen“. Mit dem Werk „11.000 Saiten“ des österreichischen Komponisten Georg Friedrich sollen die Kunstfestspiele am Donnerstagabend eröffnet werden.

So viele Künstler wie nie

Insgesamt holt Metzmacher so viele Künstler wie nie zuvor zu den Kunstfestspielen - rund 900 sollen es sein. 23 Produktionen, darunter neue und unbekannte Arbeiten, stehen bis zum 8. Juni auf dem Programm. Zentraler Spielort mit Konzerten, Tanz und Theater, Zirkus, Performances und Installationen ist der berühmte Barockgarten in Hannover. Geplant sind rund 80 Einzelveranstaltungen.

Komponist Haas sagte selbst einmal über sein Werk: „Ich schreibe immer wieder Musik, die ihre volle Qualität nur in der Live-Aufführung entwickelt.“ Nach einem zarten Beginn steigern sich die von den 50 Pianistinnen und Pianisten aus Hannover und der Region erzeugten Klangwellen immer mehr, bin hin zu einem gewitterähnlichen Dröhnen. Metzmacher sprach von „großer Partizipation der Stadt“.

US-Starsänger erwartet

Ein Höhepunkt des Eröffnungswochenendes ist nach Veranstalterangaben die Performance „Habitat“ von der österreichischen Choreographin Doris Uhlich. Es sei ein Projekt mit nackten Körpern von rund 60 Beteiligten, Ziel sei, den Garten mit „Visionen von Körpern zu beleben“, sagte sie.

„Das große Finale im Kuppelsaal widme ich der Musik von Charles Ives“, sagte Metzmacher kürzlich. Das Konzert umfasst Orchesterstücke, Lieder und Chorwerke von Ives. Dazu wurde der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson eingeladen. Zudem führt Brigitta Muntendorf, die designierte Intendantin der Kunstfestspiele ab 2026, mit „ORBIT – A War Series“ eine Audio- und Lichtinstallation auf.

Ein Markenzeichen der Kunstfestspiele Herrenhausen ist, dass das Festival Grenzen zwischen unterschiedlichen Kunstformen und Stilrichtungen überwindet.