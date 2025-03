Der Cottbuser Verteidiger Filip Kusic bleibt nach seiner Tätlichkeit gesperrt – trotz Einspruchs des Fußball-Drittligisten. Die Entscheidung trifft den Club in einer entscheidenden Phase.

Cottbus - Die Drei-Spiele-Sperre für Filip Kusic von Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus bleibt bestehen. Das bestätige das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler fehlt dem Tabellen-Zweiten damit am Samstag im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue und am 5. April beim TSV 1860 München. Beim 1:0 gegen den SV Sandhausen hatte Kusic am vergangenen Wochenende bereits zusehen müssen.

Die Sperre basiert auf einer Tätlichkeit des 28-Jährigen im Liga-Spiel gegen Hannover 96 II am 11. März. Nach einem Freistoß kam es damals in der Nachtspielzeit zu einem Zweikampf zwischen dem Cottbuser Verteidiger und Hannover-Keeper Robin Kalem.

Nach Ansicht des Schiedsrichters hatte Kusic gegen den am Boden liegenden Kalem nachgetreten - und dafür die Rote Karte gesehen. Gegen das vom DFB verhängte Strafmaß legten die Lausitzer Einspruch ein - ohne Erfolg.