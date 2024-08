In einem Wohnhaus in Magdeburg bricht ein Feuer aus. Warum ist bislang unklar.

Sperrmüll brennt in Mehrfamilienhaus in Magdeburg

Magdeburg - In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll in Brand geraten. Am Freitagabend hatten Anwohner bemerkt, dass aus dem Treppenhaus des Hauses dichter schwarzer Rauch quoll, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer in einem Gemeinschaftsraum habe mit wenig Wasser gelöscht werden können.

Das Treppenhaus sei nach dem Brand allerdings stark verrußt gewesen, hieß es. Vier Menschen, die durch den Rauch gegangen waren, seien von Rettungskräften untersucht worden, jedoch unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.