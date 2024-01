Erfurt - Ein unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend Sperrmüll in einem Kelleraufgang in Erfurt angezündet. Hitze und Rauch beschädigten dabei den Flur, wie die Polizei Erfurt am Donnerstag mitteilte. Die Beamten schätzen die Höhe des Schadens auf 40.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.